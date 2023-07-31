Анонс наиболее важных событий в Астане 1 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 августа.

В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания вопросы развития машиностроения; развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни.

В 10.00 во «Дворце мира и согласия» состоится обучающий семинар для представителей средств массовой информации и блогеров по особенностям освещения религиозной тематики: «Особенности информационной работы в освещении вопросов религиозного характера».

В 15.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «В Астане стартовала акция «Дорога в школу». Спикер: Касымхан Сенгазыев - руководитель управления образования города Астана. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны в Facebook и Instagram.