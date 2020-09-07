«Аномалии» госзакупок назвала Антикоррупционная служба СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба проводит мониторинг планов госзакупок через систему «Единое окно закупок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин в прямом эфире в социальных сетях рассказал, что основное преимущество программы в том, что она в автоматическом режиме показывает, насколько завышены цены у заказчиков, по сравнению с другими регионами.

«Берется небольшой «коридор» средних, нормальных цен. В рекомендательных письмах мы отражаем выгрузку из Окна, чтобы заказчику было понятно, какая цена наименьшая, а какая завышена. К примеру, в результате мониторинга в июле по нашей рекомендации Центр психического здоровья изменил цены на ряд товаров: сыр, минтай, капусту, сельдь, картофель, чай, яблоки. В итоге общая сумма экономии по центру составила свыше 7 млн тенге. В целом, в результате принятых мер сумма сэкономленных средств за 7 месяцев превысила 100 млн тенге», - проинформировал Н. Жахин.

Он добавил, что основные «аномалии» в госзакупках можно разделить на девять групп: завышение и занижение цен, анализ по обоснованиям, отказ от заключения договора, благосклонность заказчика к поставщику, закуп из одного источника и заключение договоров с поставщиками, которые внесены в реестр недобросовестных поставщиков.

«Несколько дней назад на заседании региональной Межведомственной комиссии по противодействию коррупции аким области Кумар Аксакалов отметил необходимость сократить количество госзакупок из одного источника. Глава региона привел пример управление пассажирского транспорта и автомобильных дорого, где в этом году заключили два договора из одного источника, тогда как в прошлом году - 47. Поручение акима области – свести такие закупки к нулю», - сказал Н.Жахин.