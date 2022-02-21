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    Аномальных всплесков по выводу средств из страны не наблюдается – Жанат Элиманов

    21 Февраля 2022, 13:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу Жанат Элиманов рассказал о проводимой работе по борьбе с незаконным выводом средств за рубеж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) рассмотрен депутатский запрос касательно проводимой работы по усилению мер контроля за выводом капитала. С целью недопущения незаконного вывода капитала совместно с финрегуляторами - Национальным Банком (далее – Нацбанком) и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (далее – АРРФР), налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов», - написал Жанат Элиманов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в текущем году в 3 раза больше приостановлено подозрительных операций на общую сумму более 150 млрд тенге, которые имеют высокий риск незаконного перевода за пределы страны и направлены в правоохранительные органы.

    «За счет принимаемых мер каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, в этом году за границу переведено на 30% меньше», - заключил глава агентства.

    Ранее в Министерстве финансов РК рассказали о мерах, которые будут приняты против необоснованного вывода капитала из страны.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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