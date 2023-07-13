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    Аномальную жару и ливни фиксируют в Европе

    13 Июля 2023, 04:23

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Экстремальные погодные явления в Европе: аномальная жара сменяется ливнями и ураганами. Температура местами поднимается выше 40 градусов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Северная Италия пострадала от ливней и сильного ветра, которые валил деревья и наносил ущерб домам. Несколько человек получили ранения. Сотни пожарных были вызваны на помощь.

    От непогоды пострадала и Восточная Франция. Резко поднявшаяся температура дежалась несколько дней, а потом проливные дожди прошли в Дижоне, Страсбурге и других городах.

    В то время как осадки принесли облегчение в некоторых районах, большая часть континента остается во власти устойчивой волны тепла, как, например, в Румынии.

    В Испании, где столбики термометров временами поднимаются выше 40 градусов по Цельсию, люди ходят по ночам на пляжи, чтоб глотнуть свежего воздуха.

    Долгосрочные последствия периодов аномальной жары, которые случаются всё чаще, очевидны в Альпах. Швейцарские ученые говорят, что ледники тают с нарастающей скоростью.

    «Почти каждый год является экстремальным, когда мы наблюдаем большое таяние. И пик этого был достигнут летом 2022 года, когда швейцарские ледники потеряли около 6% своего общего объема. Так что это был абсолютный рекорд, мы не думали, что это возможно», - отметил руководитель отдела мониторинга ледников в Швейцарии Маттиас Хусс.

    Более мягкие зимы и уменьшение ежегодных снегопадов усугубили проблему в Швейцарии и других альпийских странах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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