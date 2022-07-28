Аномальную жару фиксируют в некоторых регионах Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Уже с конца прошлой недели во многих городах Турции чувствуется резкое повышение температуры. В некоторых регионах страны температура воздуха превысила сезонную норму, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В данное время волна жары постепенно захватывает Эгейский и Средиземноморский регионы на западе и юге страны, охватив при этом внутренние районы Анатолии и восточные города.

По данным главного управления метеорологии Турции (MGM), до конца этой недели в десяти провинциях страны прогнозируется жаркая погода с температурой выше 40 градусов по Цельсию.

На юго-востоке страны, где высокая температура является привычным явлением для данной местности, столбики термометра показывают аномальную жару и даже в вечернее время показатели превышают отметки в 45-47 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, в провинции Шанлыурфа, известной своим знойным летом, температура будет меняться от 40 до 47 градусов еще до начала следующей недели, в то время как в соседнем Диярбакыре летние дни принесут небывалую по ощущениям погоду для местного населения с уровнем от 40 градусов и выше в вечернее и даже ночное время.

В таких турецких провинциях, как Айдын, Денизли и Маниса на западе, Кахраманмараш, Килис и Газиантеп на юге, Сиирт, Батман и Адыяман на юго-востоке страны температура воздуха прогреется до 40-45 градусов.

В большинстве прибрежных городов Турции люди активно используют водоемы и купаются, чтобы хоть на время охладиться. Популярные курорты и пляжи переполнены отдыхающими. Местные жители находят спасение только в воде и кондиционерах. В местах, где нет выхода к морям и озерам, бассейны, аквапарки и даже фонтаны привлекают внимание тех, кто пытается спастись от палящего солнца.

Власти Турции предупреждают иностранных туристов и население страны, в особенности проживающих в провинциях, где на сегодняшний день жаркие погодные условия, об опасности теплового удара. Негативным последствиям жары подвержены пожилые люди, дети и граждане с хроническими заболеваниями. В целях безопасности людям рекомендуют отказаться от употребления алкогольных напитков и сократить прогулки под открытым небом днем с 11:00 до 18:00.