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Аномальное тепло ожидается в выходные в Казахстане
25 Октября 2019 19:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 26-28 октября 2019 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
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«Активные циклоны, проносятся с большой скоростью через Западную Сибирь, а связанные с ними атмосферные фронты будут вызывать местами осадки и порывистый ветер в северной половине Казахстана. В южной половине республики на погоду по-прежнему будет оказывать влияние антициклон, поэтому здесь малооблачно и без осадков. Западный перенос тёплых и влажных воздушных масс с Атлантики уже вызвал температуру воздуха выше климатической нормы на 6…11°С в западных и северных областях республики, а в предстоящие выходные такое тепло распространится и на остальную территорию Казахстана», - говорится в сообщении синоптиков.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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