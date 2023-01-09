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    Аномально жаркое лето в Европе прогнозируют климатологи

    9 Января 2023, 16:36

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Американское агентство климатических исследований NOAA прогнозирует второе подряд лето в Европе с аномальными температурами, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В 2023 году по всем параметрам мир ждет явление «Эль-Ниньо» - смещение теплых океанических вод. Во время его теплой фазы течение приносит тепло моря в более высокие широты, часть которого выбрасывается в атмосферу в результате испарения, говорится в публикации издания Bild.

    По словам климатолога агентства доктора Карстена Брандта, все модели показывают большую фазу «Эль-Ниньо» в конце весны и летом 2023 года.

    «Вероятно, это будет очень сильная фаза «Эль-Ниньо» с глобальными рекордными температурами. Этот год может быть очень жарким для Европы, по-прежнему вероятны сильные засухи, и следует ожидать жаркого лета», - отмечается в прогнозе ученого.

    2022 год уже стал одним из самых теплых с начала измерений в 1850 году, который совпал по времени с другим погодным явлением «Ла-Нинья», оказывающим охлаждающее воздействие в целом.

    Однако в связи с завершением этого периода, климатологи ожидают, что предстоящий «Эль-Ниньо» может привести к еще большему повышению температуры в мире, сообщает Bild.


    Фото: SDIS 33/AP/dpa

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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