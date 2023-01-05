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    Аномально теплая зима установилась в Центральной Европе

    5 Января 2023, 19:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Европейцы не перестают удивляться необычайно теплой зиме. В странах Центральной Европы побиты температурные рекорды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    В столице Сербии Белграде 30 и 31 декабря, а также 1 января оказались самыми теплыми днями с момента начала метеонаблюдений. Столбик термометра здесь поднялся выше отметки в 18 градусов по Цельсию. Тепло даже в горных районах, в частности, в Златиборе, где расположен известный курорт.

    Аналогичная картина и в Боснии, принимавшей зимние Олимпийские игры в 1984 году. Снега нет. Лыжные трассы пусты. Отели вынуждены снижать цены, чтобы привлечь клиентов, и увольнять сотрудников. В некоторых частях Боснии представители туриндустрии говорят о чрезвычайной ситуации природного характера.

    В Нижней Австрии воздух прогрелся до плюс 12 градусов по Цельсию. Природа приспосабливается к изменению климата. В австрийских лесах на деревьях распускаются почки, как будто наступила весна. Но это ненормальное явление.

    Хуберт Хазенауэр, руководитель Института лесного хозяйства: «Важно, чтобы зимой было холодно. Во-первых, чтобы выжило как можно меньше вредителей, а во-вторых, чтобы деревьям было комфортно в фазе покоя».

    Теплые зимние температуры влияют и на здоровье человека. На непривычную погоду организм нередко отвечает головной болью и нарушениями сна.


    Фото: AP
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