Аномально теплая погода установилась в Бельгии и Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии установилась теплая погода. Температура этих дней на 5-8 градусов выше климатических норм, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на приближение ноября, теплая и сухая погода неожиданно вернулась в Бельгию. Более того, прогнозируется, что к концу недели по территории страны воздух прогреется до 22-23° C. На этой неделе в столице Франции - Париже ожидается такая же высокая для этого времени года температура - до 25°C тепла.

Как передают местные синоптики, волна тепла является результатом постепенного формирования области высокого давления над центральной Европой, в то время как обширная зона низкого давления остается над Атлантикой - от Гренландии до Португалии.

«Максимальные температуры на этой неделе на 5-8 °C выше максимальных температур, к которым мы обычно привыкли осенью (14,8 °C)», - отметили в бельгийской метеорологической службе.

Средняя температура в столичной коммуне Уккель во вторник составляла 13,7 °C, что делает этот месяц одним из пяти самых теплых октябрей с 1991 года. Если этот прогноз сохранится до конца этого месяца, это может быть самый теплый октябрь для столицы Бельгии с момента начала наблюдений в 1833 году.

Между тем, сухая и теплая погода позволяет жителям страны пока экономить на отоплении своих домохозяйств.

В условиях энергетического кризиса цены на отопление и электроэнергию в Бельгии стремительно повышаются.

Фото: citytrip.be