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      Северо-Казахстанская область

    Аномально теплая погода наблюдалась в ноябре в СКО

    15 Ноября 2022, 19:53

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области первая половина ноября отмечалась аномально высокими среднесуточными температурами. Об этом сообщили в филиале РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным синоптиков, за первую декаду ноября средняя температура воздуха составила от 1 градуса мороза до 0,7 градуса тепла, что превышает среднемноголетние значения на 3-4 градуса. В отдельные дни столбик термометра поднимался до 7-8 тепла.

    «Первая половина второй декады находилась под влиянием очередного атлантического циклона и связанных с ним фронтальных разделов, что сохранило теплую с осадками - дождь, снег - погоду. Среднесуточные температуры колебались от 1 до 3 градусов тепла и превышали среднемноголетние значения на 7-8 градусов. Нормой являются 7,1-7,5 мороза», - проинформировали в филиале «Казгидромета».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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