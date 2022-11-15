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Аномально теплая погода наблюдалась в ноябре в СКО

15 Ноября 2022, 19:53
Аномально теплая погода наблюдалась в ноябре в СКО
15 Ноября 2022, 19:53

Аномально теплая погода наблюдалась в ноябре в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области первая половина ноября отмечалась аномально высокими среднесуточными температурами. Об этом сообщили в филиале РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным синоптиков, за первую декаду ноября средняя температура воздуха составила от 1 градуса мороза до 0,7 градуса тепла, что превышает среднемноголетние значения на 3-4 градуса. В отдельные дни столбик термометра поднимался до 7-8 тепла.

«Первая половина второй декады находилась под влиянием очередного атлантического циклона и связанных с ним фронтальных разделов, что сохранило теплую с осадками - дождь, снег - погоду. Среднесуточные температуры колебались от 1 до 3 градусов тепла и превышали среднемноголетние значения на 7-8 градусов. Нормой являются 7,1-7,5 мороза», - проинформировали в филиале «Казгидромета».


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