Аномально рано зацвели сирень и плодовые деревья в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где с начала марта установилась устойчиво теплая погода, аномально рано зацвели сирень и плодовые деревья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау в этом году в марте в отдельные дни столбик термометра поднимался до плюс 20 градусов. Сохранилась теплая погода и в апреле. Неожиданно рано зацвели яблони, груши, слива, вишня. На персиках и абрикосах цвета в этом году очень мало - погода зимой была переменчивой: тепло несколько раз сменялось морозами, что и погубила почки. Аномально рано цветет в этом году сирень. В обычные годы сирень зацветает в самом начале мая, а в холодные вёсны - иногда и к 9 мая.

Неудачной стала прошлая зима для любителей роз. Практически все садоводы сообщают, что розы перезимовали очень плохо, многие погибли.

Тем временем на фоне цветущих деревьев и температуры выше 20 градусов тепла синоптики сообщают о наступающем в выходные понижении температуры. Местами обещают заморозки.