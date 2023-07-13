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    Аномальная жара: в Кызылкуме зафиксирована самая высокая температура воздуха по Туркестанской области

    13 Июля 2023, 19:47

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – По Туркестанской области самая высокая температура воздуха зафиксирована в Кызылкуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях бурно обсуждается аномальная жара, которая настигла казахстанцев в эти дни. Некоторые пользователи сети проводят эксперименты, приготовив яичницу на раскаленной от солнца сковороде. Кто-то из-за невыносимой жары дома, решил отдохнуть на улице под ярким солнцем. Пользователей сети также удивила находка велосипедиста, который установил на свое авто вентилятор. По словам пользователей Интернета, видео было снято в Туркестанской области.

    По информации филиала «Казгидромета» по Туркестанской области с завтрашнего дня высокая температура постепенно будет понижаться. На текущий момент по Туркестанской области самая высокая температура воздуха зафиксирована в Кызылкуме.

    «По состоянию на 15:00, в Кызылкуме поднялась до 44, 2 градуса. В городе Туркестан – 43, 7 градусов, в Шымкенте – 40 градусов. Свежие данные будут опубликованы в 21:00 вечера», - говорится в сообщении синоптиков.

    Напомним, что на западе, в пустынных районах Туркестанской, на юге, севере, в центре Павлодарской, на юге Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской областей и областей Улытау, Жетысу, на востоке Акмолинской, на севере, в центре Алматинской, на севере, востоке, юге области Абай наблюдалась очень сильная жара.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туркестанская область Казгидромет Регионы Казахстана Погода
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