Аномальная жара сохранится в ближайшие три дня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 1-3 июля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Аномальная жара, охватившая территорию Казахстана, сохранится в предстоящие выходные дни. На севере, северо-западе, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами», - говорится в сообщении синоптиков.

На севере, северо-западе, западе и в центре республики температура воздуха ночью ожидается +15+23℃, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +35+40℃, на востоке страны прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от +12+20℃ до +17+25°С, днем от +27+35℃ до +30+38°С, а на юго-западе, юге Казахстана ночная температура +20+28°С, дневная +35+45°С.