РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:08, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Аномальная жара: прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 1-3 июля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «Вынос горячих и сухих воздушных масс из районов Ирана, сохраняет аномально жаркую погоду на большей части страны. Лишь на западе, затем на северо-западе республики, с приходом ложбины циклона, ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также выпадение града, шквалистое усиление ветра и ослабление жары.

    Столбики термометров в ночное время на севере, юге и в центре покажут 12-25℃ тепла, в дневное время 30-44℃ жары, на востоке ночью 12-20℃, днем 27-35℃ тепла, а на западе ожидается ослабление жары ночью до 15-26℃, днем до 28-36℃ тепла», - говорится в сообщении синоптиков.



    Теги:
    Погода Казгидромет Главная для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Сегодня, 09:26
    Инвесторы получат поддержку от прокуратуры ВКО
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!