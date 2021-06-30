Аномальная жара: прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 1-3 июля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Вынос горячих и сухих воздушных масс из районов Ирана, сохраняет аномально жаркую погоду на большей части страны. Лишь на западе, затем на северо-западе республики, с приходом ложбины циклона, ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также выпадение града, шквалистое усиление ветра и ослабление жары.

Столбики термометров в ночное время на севере, юге и в центре покажут 12-25℃ тепла, в дневное время 30-44℃ жары, на востоке ночью 12-20℃, днем 27-35℃ тепла, а на западе ожидается ослабление жары ночью до 15-26℃, днем до 28-36℃ тепла», - говорится в сообщении синоптиков.



