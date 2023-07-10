Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Аномальная жара ожидается в Шымкенте

    10 Июля 2023, 21:25

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток Шымкент окажется во власти сильной жары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

    Синоптики прогнозируют дневную температуру до плюс 43 градусов. На фоне повышения температуры органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности.

    Махамбет Маратов, инженер-синоптик РГП «Казгидромет»:

    «11-го июля ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21..+23, днем +37..+39.

    12 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25..+27, днем +38..+40 градусов.

    13-го июля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25..+27, днем +39..+41 градусов».

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Туркестанская область Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Дожди с грозами пройдут в большинстве городов Казахстана
    Более 100 единиц техники устраняют последствия ливня в Астане
    Купол футбольного поля обвалился в Сатпаеве
    Популярное
    1 Новый сквер открыли в Астане
    2 Казахстанские легкоатлетки вышли в финал в прыжках в высоту на Универсиаде
    3 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    4 Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях Казахстана
    5 76 дворов благоустроят в этом году в Атырау