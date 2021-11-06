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Аномальная пыльная буря наблюдается в Узбекистане впервые за 150 лет – Узгидромет

6 Ноября 2021 00:33
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Аномальная пыльная буря наблюдается в Узбекистане впервые за 150 лет – Узгидромет

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ –Накрывшая накануне Узбекистан пыльно-песчаная мгла наблюдается впервые за 150 лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Узгидромет.

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По данным ведомства причиной аномальной пыльной бури является фронт полярного антициклона с территории Урало-Поволжья, пришедший в Узбекистан 4 ноября через южные регионы Казахстана.

«В результате продолжающихся сильных ветров частицы пыли и песка с поверхности почвы в районах с пустынным ландшафтом поднимались в воздух, образуя облако пыли. Пыльное облако стало причиной резкого увеличения количества пыльно-бурых и губительных явлений в атмосферном воздухе сначала в Сырдарьинской области, а затем в Ташкентской области и городе Ташкенте», - сообщает Узгидромет.

Автоматические стационарные посты наблюдения зафиксировали накануне вечером в Ташкенте превышение предельной допустимой концентрации пыли в воздухе в 30 раз. В настоящее время ПДК пыли в воздухе превышает нормативы в 10 раз.

«В результате длительности наблюдений, проводимых Узгидрометом (150 лет), такого раньше не наблюдалось. До 12 ноября в республике дождей не ожидается. Из-за этого высока вероятность, что облако пыли пока никуда не уйдет», - отметили в Узгидромет.



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#Экология   #Узбекистан   #Погода  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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