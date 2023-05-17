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    Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Париже

    17 Мая 2023, 21:47

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина сыграла в матче четвертьфинала на грунтовом турнире серии «Челленджер» в Париже (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с российской теннисисткой Верой Звонаревой против грузинско-белорусского дуэта Натела Дзаламидзе — Лидия Морозова Данилина одержала победу в трех сетах с общим счетом 7:5, 5:7, 10:2.

    За время встречи казахстанка и россиянка исполнили две подачи навылет и совершили две двойные ошибки. Также Данилина и Звонарева выиграли восемь очков и четыре гейма подряд.

    Таким образом, казахстанская спортсменка вышла в полуфинал турнира.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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