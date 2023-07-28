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    Анна Данилина вышла в финал турнира WTA 250 в Гамбурге

    28 Июля 2023, 13:40

    ГАМБУРГ. КАЗИНФОРМ - Анна Данилина пробилась в финал турнира серии WTA 250 в Гамбурге (Германия) в парном разряде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Данилина с россиянкой Александрой Пановой в полуфинале одержала победу над итальянским дуэтом Ангелика Морателли/Камилла Розателло - 3:6, 7:6, 10:3. При этом, во втором сете Данилина и Панова проигрывали со счетом 1:3. В матче за титул престижного соревнования казахстанско-российскому дуэту предстоит встретиться с Мириам Колодзиевой (Чехия)/Анжелой Куликовой (США).

    27-летняя казахстанка располагается на 25-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде. Для Анны это первый финал на турнирах WTA 250 в этом году. На счету у казахстанки - три победы на соревнованиях серии WTA в парном разряде. Александр Недовесов не смог выйти в полуфинал турнира ATP 250 в Умаге (Хорватия) в парном разряде. В четвертьфинале Недовесов с эквадорским теннисистом Гонсало Эскобаром уступил хорватско-словенской паре Нино Сердарушич/Блаж Рола со счетом 2:6, 6:3, 8:10. В 1/4 финала «Челленджера» в Салинасе (Эквадор) казахстанец Бейбит Жукаев (270 АТР) в трехчасовой битве уступил французу Джованни Мпеши-Перрикару (222 АТР) - 6:7 (9:11), 7:6 (8:6), 4:6.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Германия Теннис
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