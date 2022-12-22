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    Анна Данилина проиграла на турнире в Новой Зеландии

    22 Декабря 2022, 21:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина сыграла в четвертьфинале на хардовом турнире одиночного разряда в Тауранге (Новая Зеландия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче против австралийской теннисистки Кэтрин Аулиа Данилина не сумела выиграть ни одного сета и потерпела поражение в двух сетах с одинаковым счетом 4:6, 4:6.

    Казахстанка на данный момент располагается на 504-й строчке рейтинга WTA в одиночном разряде, в то время как 18-летняя австралийка располагается на 941-й позиции.

    Таким образом, казахстанская спортсменка завершила выступления в одиночном разряде новозеландского турнира.

    Фото: sports.kz
    Спорт Теннис
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