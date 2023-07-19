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    Анна Данилина  проиграла на старте турнира в Будапеште

    19 Июля 2023, 20:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Анна Данилина провела первый матч на турнире WTA в венгерском Будапеште в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанка в паре с норвежской теннисисткой Ульрикке Эйкери потерпела поражение от российско-украинского дуэта Алёна Фомина — Валерия Страхова в двух трех со счетом 3:6, 6:3, 5:10. Встреча продлилась один час и 32 минуты.

    Теннисистка из Казахстана на данный момент располагается на 25-ой позиции рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде, что сейчас является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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