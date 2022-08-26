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    Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира WTA 250

    26 Августа 2022 09:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич в ¼ финала турнира в американском Кливленде (штат Огайо) одолела японо-индонезийскую пару Мия Като/Алдила Сутджиади со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 10:7. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В полуфинале Анне и Александре предстоит сразиться с лидерами посева турнира - трехкратными чемпионками турниров Большого шлема, чешской парой Катерина Синякова/Барбора Крейчикова.


    Фото: ktf.kz


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