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    Анна Данилина пробилась в 1/2 финала турнира в парном разряде в столице Испании

    16 Июня 2022, 08:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четвертьфинале турнира ITF W60 казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с россиянкой Анастасией Тихоновой в двух сетах обыграла сестер Каратанчевых из Болгарии со счетом 6:3, 6:1. В полуфинале казахстанско-российскому тандему будет противостоять четвертый дуэт турнира, Тимея Бабош (Венгрия) / Валерия Савиных (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    На прошлой неделе Данилина выиграла парный турнир ITF W60 на кортах французского Биаррица.

    Григорий Ломакин в дуэте с украинцем Владиславом Манафовым на Челленджере во французском Блуа в стартовом раунде сенсационно обыграл первых сеянных турнира Александра Эрлера (Австрия)/Альбано Оливетти (Франция) - 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 10:5.

    Здесь же в Блуа Тимофей Скатов в трех сетах уступил сербу Никола Милоевичу (184-я ракетка мира) - 6:4, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа и 52 минуты.

    Тем временем, первая ракетка Казахстана Александр Бублик уступил чемпиону Открытого чемпионата США 2014 года хорвату Марин Чиличу со счетом 7:6 (8:6), 7:5 во втором круге турнира ATP 500 в Лондоне. Матч продолжался 1 час и 36 минут. В первом сете на тай-брейке Александр на своей подаче имел сетбол, но не смог его реализовать.

    Фото: пресс-служба ФТК

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Испания Теннис
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