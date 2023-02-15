Анна Данилина неудачно стартовала в парном разряде на турнире в Дохе

ДОХА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина сыграла в матче первого круга на хардовом турнире в Дохе (Катар), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с бразильской теннисисткой Луизой Стефани против мексиканско-китайского дуэта Джулиана Ольмос — Шуай Чжан Данилина потерпела поражение в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 7:10.

За время встречи казахстанка и бразильянка исполнили одну подачу навылет и совершили четыре двойные ошибки. Также Данилина и Стефани выиграли шесть очков и четыре гейма подряд.

Таким образом, казахстанская спортсменка завершила выступления в парном разряде турнира.

Фото: Sports.kz



