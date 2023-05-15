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    Анна Данилина досрочно вышла в третий круг теннисного турнира в Риме

    15 Мая 2023, 00:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с венгеркой Тимеей Бабош досрочно вышла в третий круг турнира в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Анна Данилина и Тимея Бабош во втором круге должны были сыграть против дуэта экс-первой ракетки мира из Беларуси Виктории Азаренко и бразильянки Беатрис Хаддад Майи, однако соперницы снялись с турнира. Официальной причиной называется травма правой ноги Виктории Азаренко.

    Анна Данилина является лучшей теннисисткой Казахстана в «парах» - в рейтинге WTA она занимает 26-е место. Что касается турнира в Риме, то его призовой фонд в этом году составляет 3 572 618 евро.

    Турнир в Риме пройдет с 9 по 20 мая.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис
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