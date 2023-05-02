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    Анна Башинская сложила полномочия депутата маслихата Алматы

    2 Мая 2023, 17:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат маслихата Алматы от партии «AMANAT» Анна Башинская заявила, что сложила полномочия после своего комментария в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

    Депутат маслихата Алматы Анна Башинская, вызвавшая своим неосторожным комментарием резонанс в обществе, сообщила о решении сдать депутатский мандат.

    «Искренне прошу извинения у всех соотечественников и однопартийцев за допущенную ошибку. Желаю всем добра и мира», - написала она на своей странице в сети Facebook.

    Ранее председатель Алматинского городского филиала «AMANAT» Станислав Канкуров прокомментировал слова Анны Башинской. По его словам, ее действия будут рассмотрены в соответствующих партийных органах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Общество AMANAT
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