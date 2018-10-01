АНК Туркестанской области поддержала инициативы Елбасы

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Ассамблеей народа Казахстана 11 октября инициировано проведение общереспубликанского единого дня по обсуждению Послания Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». В Шымкенте, в здании Ассамблеи народа Казахстана, состоялось очередное заседание совета общественного согласия Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Открывая работу заседания, председатель совета, известный общественный деятель Орынбай Рахманбердиев отметил, что члены Ассамблеи народа Казахстана, являясь проводниками курса Елбасы на местах, должны внести свой вклад в мобилизацию всего казахстанского общества и всех его сограждан на выполнение целостных стратегических целей государства.

Принявший участие в заседании совета общественного согласия АНК области заместитель главы региона Уласбек Садибеков выразил уверенность, что во всех мероприятиях, направленных на реализацию задач Послания Президента активное участие примут члены региональной ассамблеи. В этом направлении секретариату областной ассамблеи совместно с этнокультурными объединениями поручено организовать разъяснительные мероприятия в местах компактного проживания этнических групп, на еженедельной основе проводить тематические семинары и мастер-классы в рамках разработанного ранее проекта «Народный бренд».





Своими мнениями по вопросам эффективной реализации в регионе положений президентской программы поделились профессор ЮКГУ им. М. Ауэзова, член научно-экспертной группы при АНК Туркестанской области Н.Алметов, председатель корейского этнокультурного объединения Туркестанской области Р.Пак, член регионального штаба республиканского молодежного движения «Жаңғыру жолы» А.Мусабеков, руководитель отдела управления сельского хозяйства Туркестанской области А.Мустафаев.

Подводя итоги заседания председатель областного совета общественного согласия О.Рахманбердиев дал ряд поручений по вопросам реализации задач Послания Главы государства председателям районных и городских советов общественного согласия.