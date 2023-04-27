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    АНК сыграла важную роль в политической модернизации страны – Президент РК

    27 Апреля 2023, 11:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ассамблея народа Казахстана сыграла важную роль в политической модернизации страны и укреплении общенационального единства. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе масштабных преобразований особое внимание было уделено Ассамблее. Этот уникальный институт обрел новые инструменты парламентского представительства, что полностью соответствует передовой международной практике», - сказал Глава государства во время ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что пять депутатов Сената, назначаемые Президентом по предложению Ассамблеи, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять в Парламенте интересы всех этносов Казахстана. Кроме того, 12 членов Ассамблеи вошли в состав Национального курултая, привнеся в его работу бесценный опыт по продвижению универсальной модели общенационального диалога.

    «Следует подчеркнуть, что Ассамблея сыграла важную роль в политической модернизации страны, укреплении общенационального единства. Ассамблея способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства», - заключил Президент.

    В Астане проходит ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Тема сессии – «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие».

    В первый день мероприятия, которое началось вчера, состоялась панельная дискуссия с участием делегатов сессии. В рамках сессии представители Ассамблеи народа Казахстана установили нарядную юрту, которая символизирует единство народа страны.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана АНК
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