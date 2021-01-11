АНК стала примером для всех постсоветских государств - Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан обратился к казахстанцам в рамках XXVIII сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые казахстанцы! АНК исполняется 25 лет. Почти ровесник независимости – 30-летие Независимости в этом году будем отмечать. Все эти годы АНК, как уникальный орган объединения всех ведомственных, религиозных конфессий Казахстана призывает всех людей к единству, толерантности, доверию друг к другу, объединению ради общего нашего будущего Казахстана. Благодаря такому единству, доверию друг к другу мы сохраняем стабильность и спокойствие в стране, благодаря чему страна развивается. Именно поэтому мы создали за эти годы основу и фундамент государства. А на этом фундаменте можно строить дальше», - отметил Нурсултан Назарбаев.

«В этом году попали в трудные условия в связи с пандемией, но это не первый кризис, который переживает Казахстан. Я думаю, и это тоже преодолеем вместе с вами. 9 депутатов кандидатов в депутаты Мажилиса, за которых мы отдали сегодня голоса – это представители разных этносов, разных национальностей наших граждан, проживающих в Казахстане. Они обеспечивают законодательство, обеспечивающее права и свободы каждого человека, охраняют культуру, историю, то есть, обеспечивают нормальную жизнь, нормальное развитие, нормальное отношение между всеми этносами и религиозными объединениями. Это очень важный момент. АНК стала единственным примером для всех постсоветских государств. Как вы знаете, недавно Россия переняла наш опыт - создает Ассамблею. Другие раньше это сделали. То есть мы должны сохранять Ассамблею, укреплять ее институты», - резюмировал Елбасы.