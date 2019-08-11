АНК: Пусть Курбан айт принесет в каждый дом благополучие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана поздравила мусульман с праздником Курбан айт, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляем Вас с добрым, светлым и сокровеннымпраздником Курбан айт!

Его ценности – милосердие и щедрость, чистота помыслов исолидарность поступков, великодушие и доброжелательность, имеют высочайшийдуховный и глубокий нравственный смысл. Они испокон веков сохраняли наш собственныйнациональный код, формировали самобытную культуру гуманности и свой путьразвития.

В традициях нашего народа религия должна и можетсохранять и укреплять общее согласие и единство, мир и покой среди сограждан,соединяя и сближая людей.

Дорогие сограждане! Пусть этот священный день подарит намблагодать и благословление, принесет в каждый дом благополучие, достаток,радость и уют!

Желаем Вам мира, здоровья и успехов в достижениинамеченных планов!» - говорится впоздравлении АНК.