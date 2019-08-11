Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Ассамблея народа Казахстана

    АНК: Пусть Курбан айт принесет в каждый дом благополучие

    11 Августа 2019, 11:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана поздравила мусульман с праздником Курбан айт, передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые соотечественники!

    Сердечно поздравляем Вас с добрым, светлым и сокровеннымпраздником Курбан айт!

    Его ценности – милосердие и щедрость, чистота помыслов исолидарность поступков, великодушие и доброжелательность, имеют высочайшийдуховный и глубокий нравственный смысл. Они испокон веков сохраняли наш собственныйнациональный код, формировали самобытную культуру гуманности и свой путьразвития.

    В традициях нашего народа религия должна и можетсохранять и укреплять общее согласие и единство, мир и покой среди сограждан,соединяя и сближая людей.

    Дорогие сограждане! Пусть этот священный день подарит намблагодать и благословление, принесет в каждый дом благополучие, достаток,радость и уют!

    Желаем Вам мира, здоровья и успехов в достижениинамеченных планов!» - говорится впоздравлении АНК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Религия АНК
    Новости по теме
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска