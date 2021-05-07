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    АНК поздравила казахстанцев с Днем защитника Отечества

    7 Мая 2021, 08:59

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана поздравила казахстанцев с Днем защитника Отечества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

    «Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник объединяет все поколения казахстанцев в любви к Родине и готовности встать на ее защиту.

    7 мая – день создания национальной армии, которая стоит на страже Независимости и суверенитета страны. Современные Вооруженные Силы Казахстана являются залогом стабильного и уверенного развития государства.

    История нашей страны полна примеров героизма и доблести, которые были присущи народу Казахстана во все времена. Неизменными чертами наших солдат и офицеров всегда остаются мужество, храбрость, самоотверженность и верность присяге.

    В этот день мы чествуем всех тех, кто своим трудом вносит вклад в обеспечение безопасности нашей страны, кто профессиональными достижениями способствует ее развитию и процветанию.

    Дорогие казахстанцы! От всей души желаем Вам счастья, мира и добра, согласия и благополучия Вашим семьям. Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!» - поздравила Ассамблея народа Казахстана.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    АНК Патриотизм Силовые структуры Общество
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