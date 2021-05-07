АНК поздравила казахстанцев с Днем защитника Отечества

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана поздравила казахстанцев с Днем защитника Отечества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

«Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник объединяет все поколения казахстанцев в любви к Родине и готовности встать на ее защиту.

7 мая – день создания национальной армии, которая стоит на страже Независимости и суверенитета страны. Современные Вооруженные Силы Казахстана являются залогом стабильного и уверенного развития государства.

История нашей страны полна примеров героизма и доблести, которые были присущи народу Казахстана во все времена. Неизменными чертами наших солдат и офицеров всегда остаются мужество, храбрость, самоотверженность и верность присяге.

В этот день мы чествуем всех тех, кто своим трудом вносит вклад в обеспечение безопасности нашей страны, кто профессиональными достижениями способствует ее развитию и процветанию.

Дорогие казахстанцы! От всей души желаем Вам счастья, мира и добра, согласия и благополучия Вашим семьям. Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!» - поздравила Ассамблея народа Казахстана.