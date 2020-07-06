Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    АНК поздравила казахстанцев с Днем столицы

    6 Июля 2020, 09:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана поздравила всех казахстанцев с Днем столицы, передает МИА «Казинформ».

    Поздравляя казахстанцев с Днем столицы, в Ассамблее народа Казахстана отметили, что сегодня Нур-Султан является национальной гордостью, центром проведения крупных международных мероприятий, олицетворением единства казахстанцев и устремления в будущее.

    «Столица стала символом Независимости и созидательной энергии народа Казахстана. Качественные показатели стремительного развития подтверждаются колоссальными объемами строительства, динамичными темпами роста населения, превращением в крупный социально-экономический и культурно-образовательный кластер.

    Рождение Нур-Султана позволило сформировать новый образ мышления и жизни казахстанцев. Здесь созданы все условия для самореализации молодежи, воспитания нового поколения лидеров, модернизации общественного сознания граждан», - подчеркнули в АНК.

    Исторически справедливо, что Столица носит имя своего автора и вдохновителя всех грандиозных начинаний – Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, уверены в АНК.

    Он лично принимал участие и следил за ходом строительства, инициировал возведение главных достопримечательностей, прививал особый архитектурный стиль, уделял внимание обустройству каждой улицы города.

    «В результате самоотверженного труда Елбасы Казахстан обрел город мечты, который дал мощный импульс развитию всей страны. Нурсултан Назарбаев по праву считается одним из самых выдающихся политиков XX и XXI веков. Для всех нас он является моральным ориентиром и обладает беспрекословным авторитетом», - сказали в Ассамблее.

    «Дорогие сограждане! 6 июля мы отмечаем День Столицы и поздравляем нашего Елбасы с юбилеем! Поистине, эти даты невозможно представить друг без друга. В этот важный для всех нас день желаем всем казахстанцам крепкого здоровья, мира и согласия, процветания нашей Столицы, благополучия Елбасы. Пусть праздник придаст нам силы и уверенности в достижении поставленных целей во благо Казахстана!» - поздравила Ассамблея народа Казахстана.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    АНК День столицы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане