АНК направляет более 180 тонн гуманитарной помощи жителям Мактааральского района

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 мая Ассамблея народа Казахстана совместно с акиматом города Алматы отправила автокараван с гуманитарным грузом для оказания помощи жителям, пострадавшим от наводнения в Мактааральском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Жансеит Туймебаев, члены и меценаты ассамблеи, представители этнокультурных объединений, молодежь и волонтеры АНК.

Благотворительная помощь предоставлена узбекским этнокультурным объединением города Алматы, филиалом республиканского этнокультурного объединения уйгуров Казахстана, Алматинским городским уйгурским этнокультурным объединением, Алматинским филиалом общества дунган Казахстана, а также турецким этнокультурным объединением «Ахыска» и другими центрами АНК.

Отмечая важность данного мероприятия, Ж. Туймебаев сказал: «Сегодня, мы отправляем автокараван Ассамблеи народа Казахстана с гуманитарной помощью для жителей Мактааральского района, пострадавших от наводнения.

Завтра, 13 мая, в Мактааральский район прибудут 16 большегрузных фур с гуманитарной помощью общим весом более 180 тонн. Среди них - продукты питания и предметы первой необходимости, одежда и строительные материалы, в том числе 25 кубометров леса.

4 мая в связи с ситуацией в Мактааральском районе АНК объявила о начале гуманитарной акции в поддержку населения аулов, пострадавших от наводнения.

В городе Шымкент на базе Дома дружбы Туркестанской области работает Республиканский оперативный штаб ассамблеи по сбору помощи. Все регионы страны откликнулись на призыв ассамблеи и оказали посильное содействие, несмотря на экономические сложности и карантин.

Жители Мактааральского района ранее (в рамках первого этапа помощи) уже получили поддержку ассамблеи на 23 млн 325 тыс. тенге.

Активно подключились республиканское молодежное движение «Жаңғыру жолы», центры волонтерского движения ассамблеи, другие структурные подразделения АНК и заинтересованные гражданские активисты. Я благодарю всех участников этой акции милосердия!»

Также зампред АНК остановился на новых аспектах работы АНК по завершению в стране чрезвычайного положения:

«Глава государства на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению поставил ряд новых задач.

Это повышение самодостаточности казахстанской экономики на основе ее новой структуры, приоритета отечественных товаропроизводителей, максимальной поддержки аграриям. Глава государства уделил особое внимание поддержке 1 миллиона 700 тысяч личных подсобных хозяйств. Поручено обеспечить развитие кооперационной цепочки на селе «от поля до прилавка». А именно в этом секторе работает подавляющее большинство казахстанских семей всех этносов.

Малый бизнес получит поддержку и от Дорожной карты занятости, на которую выделено около 1 триллиона тенге.

Важным катализатором развития экономики, роста занятости и социальной поддержки станет строительство доступного жилья.

Думаю, мы единодушно поддержим предложение Главы государства о введении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении зарплат. Это ответственный шаг социального государства во имя социальной справедливости. А предприниматели ассамблеи, представители малого и среднего бизнеса по достоинству оценят пакет по поддержке национального бизнеса.

Наша работа по укреплению единства и согласия имеет непреходящее значение для экономики.

Глава государства подчеркнул необходимость адаптации всей системы к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации любого характера. Для этого продолжится преобразование системы государственного управления.

Как вы знаете, по поручению Президента созданы Комитет по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития, Институт прикладных этнополитических исследований.

Это значит, что вопрос межэтнических отношений выходит на новый государственный уровень.

Наша задача – работать в русле президентских реформ».