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АНК Карагандинской области назвали плюсы Послания

7 Октября 2018 09:26 124
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АНК Карагандинской области назвали плюсы Послания

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в Доме Дружбы прошел массовый просмотр Послания Главы Государства народу Казахстана, где собрались этнокультурные объединения, научные экспертные группы при АНК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Председатель Карагандинского областного польского общества «Полония» Виталий Хмелевский рассказал, что Президент озвучил социальные проблемы, которые актуальны для каждого казахстанца.

«Сфера медицины, образования, безопасность и конечно социальное положение каждого было озвучено Главой государства. Бюджетникам будет повышена минимальная зарплата. Президент призвал Правительство выполнить все поставленные задачи, будет выделено финансирование для реализации и решения проблем. Безусловно, это приведет к положительному эффекту», - отметил Виталий Хмелевский.
Члены АНК высказали мнение, что многие социально-экономические реформы покажут значительное повышение качества обслуживания населения.

АНК Карагандинской области назвали плюсы Послания
«Послание Главы государства было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны. Меня порадовало, что огромное внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения, в том числе дошкольников. Повышение зарплаты воспитателей детских учреждений, поддержка их деятельности показывает оценку их работы»,- говорит председатель совета матерей АНК Карагандинской области Жанар Бейсембекова.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , АНК,
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Автор:

Гульзат Сахова

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