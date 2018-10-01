АНК Карагандинской области назвали плюсы Послания

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в Доме Дружбы прошел массовый просмотр Послания Главы Государства народу Казахстана, где собрались этнокультурные объединения, научные экспертные группы при АНК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Карагандинского областного польского общества «Полония» Виталий Хмелевский рассказал, что Президент озвучил социальные проблемы, которые актуальны для каждого казахстанца.



«Сфера медицины, образования, безопасность и конечно социальное положение каждого было озвучено Главой государства. Бюджетникам будет повышена минимальная зарплата. Президент призвал Правительство выполнить все поставленные задачи, будет выделено финансирование для реализации и решения проблем. Безусловно, это приведет к положительному эффекту», - отметил Виталий Хмелевский.

Члены АНК высказали мнение, что многие социально-экономические реформы покажут значительное повышение качества обслуживания населения.





«Послание Главы государства было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны. Меня порадовало, что огромное внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения, в том числе дошкольников. Повышение зарплаты воспитателей детских учреждений, поддержка их деятельности показывает оценку их работы»,- говорит председатель совета матерей АНК Карагандинской области Жанар Бейсембекова.