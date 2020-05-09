Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Ассамблея народа Казахстана

    АНК: День Победы  - символ подвига, героизма наших прадедов, дедов и отцов

    9 Мая 2020, 08:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – День Победы для каждой казахстанской семьи стал особенно дорогим и близким, немеркнущим символом беспримерного подвига, героизма и величия наших прадедов, дедов и отцов. Об этом говорится в тексте поздравления АНК, передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые соотечественники! Поздравляем вас по случаю празднования 75-ой годовщины Великой Победы! Этот день для каждой казахстанской семьи стал особенно дорогим и близким, немеркнущим символом беспримерного подвига, героизма и величия наших прадедов, дедов и отцов. Имена Бауржана Момыш-улы и Алии Молдагалиевой, Рахимжана Кошкарбаева и Ивана Панфилова, Нуркена Абдирова и Талгата Бегельдинова - многих других сынов и дочерей нашего народа олицетворяют огромный вклад Казахстана в победу всего человечества над фашизмом. Благодаря их доблести и самоотверженности сегодня мы укрепляем и развиваем независимый Казахстан.

    Память об этом подвиге священна. В этот день мы склоняем головы в память о тех, кто ценой своей жизни и здоровья защищал Родину, тех, кто на пределе человеческих возможностей работал в тылу, внося неоценимый вклад для защиты родной земли. Мы с чувством глубокой признательности отдаем дань благодарности ветеранам и труженикам тыла - живым свидетелям нашей общей героической победы.

    Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Мы от всей души поздравляем вас с праздником. Низкий вам поклон, крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие! Счастья и благополучия вам, вашим родным и близким! Честь и слава вам, ветераны! С Великой Победой!» - отметили в Ассамблее народа Казахстана.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    История Казахстана АНК ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
    Новости по теме
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане