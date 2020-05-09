АНК: День Победы - символ подвига, героизма наших прадедов, дедов и отцов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – День Победы для каждой казахстанской семьи стал особенно дорогим и близким, немеркнущим символом беспримерного подвига, героизма и величия наших прадедов, дедов и отцов. Об этом говорится в тексте поздравления АНК, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые соотечественники! Поздравляем вас по случаю празднования 75-ой годовщины Великой Победы! Этот день для каждой казахстанской семьи стал особенно дорогим и близким, немеркнущим символом беспримерного подвига, героизма и величия наших прадедов, дедов и отцов. Имена Бауржана Момыш-улы и Алии Молдагалиевой, Рахимжана Кошкарбаева и Ивана Панфилова, Нуркена Абдирова и Талгата Бегельдинова - многих других сынов и дочерей нашего народа олицетворяют огромный вклад Казахстана в победу всего человечества над фашизмом. Благодаря их доблести и самоотверженности сегодня мы укрепляем и развиваем независимый Казахстан.

Память об этом подвиге священна. В этот день мы склоняем головы в память о тех, кто ценой своей жизни и здоровья защищал Родину, тех, кто на пределе человеческих возможностей работал в тылу, внося неоценимый вклад для защиты родной земли. Мы с чувством глубокой признательности отдаем дань благодарности ветеранам и труженикам тыла - живым свидетелям нашей общей героической победы.

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Мы от всей души поздравляем вас с праздником. Низкий вам поклон, крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие! Счастья и благополучия вам, вашим родным и близким! Честь и слава вам, ветераны! С Великой Победой!» - отметили в Ассамблее народа Казахстана.



