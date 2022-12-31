Англия и еще несколько стран вводят тесты на коронавирус для прибывающих из Китая

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Англия, Франция, Испания и еще несколько стран, отреагировав на новую волну заражений в Китае, в пятницу объявили, что возвращают обязательные тесты на коронавирус для авиапассажиров из этой страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

О возвращении ковидных ограничений для китайцев в пятницу объявили также Израиль и Южная Корея. До этого, в течение недели, тесты для пассажиров из Китая вернули США, Индия и Италия.

Британцы вводят тесты с 8 января. В британском правительстве говорят, что решение принято из-за недостатка эпидемиологической информации, поступающей из Китая.

Тест нужно будет предъявлять только в английских аэропортах, однако прямых рейсов из Китая в Шотландию, Уэльс или Северную Ирландию на данный момент нет.

Франция будет требовать от авиапассажиров из Китая отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 48 часов до вылета.

Испания разрешит въезд без теста полностью вакцинированным китайцам, при этом Испания признает китайские вакцины.

В Италии и Испании пассажиров будут проверять на вирус в прямо в аэропортах по прибытии.

Ни Франция, ни Испания пока не уточнили, с какого дня вернут пандемийные ограничения.

Китайское правительство сообщает примерно о пяти тысячах новых случаев заражения коронавирусом каждый день, но многие аналитики считают, что это заниженная цифра, а в действительности число новых случаев может быть близко к миллиону.

7 декабря власти Китая отменили большинство антиковидных ограничений и фактически отказались от действовавшей до тех пор политики «нулевой терпимости», в рамках которой власти из-за всего нескольких зараженных мгновенно и надолго сажали на жесткий карантин многомиллионные города и целые регионы.

Власти Германии, Австралии и Португалии заявили, что новых антивирусных мер пока не вводят.

Спор об эффективности ограничений

Подобные ограничения как метод борьбы с коронавирусом не всем кажутся идеальными. Председатель британского комитета по иммунизации, профессор Эндрю Поллард сказал, что во время пандемии новые варианты вируса попадали в Британию, несмотря ни на какие жесткие меры контроля.

«Мы увидели на примере запрета на въезд из разных стран во время пандемии, что это в итоге не остановило циркуляцию этих вирусов по миру», - отметил Поллард.

Однако страны, вводящие ограничения, говорят, что они могут также быстро обнаруживать новые варианты вируса и предотвращать вспышки на их территории, а это опять же уменьшит скорость возникновения новых мутаций.

Фото: REUTERS



