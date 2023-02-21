Англичане изучают казахский язык

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – У жителей Лондона интерес к казахскому языку пробудил известный певец Димаш Кудайберген. Англичане, кроме разговорного языка, учатся и петь по-казахски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии Международного дня родного языка Посольство Казахстана в Великобритании организовало интересный вечер. В нем приняли участие активисты фан-клуба «Димаш Кудайберген. Великобритания и мир». Их объединяет восхищение нашим талантливым певцом, чей степной голос потряс слушателей во всем мире. Многие из фанатов бывали в Казахстане, хорошо знакомы с нашей богатой культурой, обычаями и традициями, а также национальной кухней.

«Я читаю лекции по уходу за детьми студентам колледжа. Наш фан-клуб открыт в августе 2022 года, прошл всего шесть месяцев. Мы очень рады, что буквально вчера к нам присоединился тысячный член клуба», – сказала председатель фан-клуба Джилл Бичем.

«Когда я была в Алматы на концерте Димаша, купила себе серьги и ожерелье. С подругой Терезой мы побывали на озере, любовались ущельями. Очень замечательно провели время», – говорит член фан-клуба Луанна Кипинг.

Интерес к языку великого Абая проявляют не только англичане, но и уэльсцы, португальцы, пакистанцы, евреи. Их преподаватель – 10-летняя Каусар Галымжанкызы. Она учится в школе. В Лондоне проживает временно, вместе с родителями. Девочка, владеющая двумя языками, ранее приобрела опыт, обучая детей английскому языку на телеканале «Балапан». Теперь, в национальном наряде, знакомит британцев с тонкостями казахского языка.

«Я могу поздороваться по-казахски, спросить, как дела. Могу представиться», – говорит Кристина Брэйн.

«Я впечатлена казахской культурой и языком. Народ тоже замечательный. Рада, что вступила в этот фан-клуб. Нас всех объединил Димаш. Мы как дружная семья», – отмечает Тереза Невес.

Члены Международного фан-клуба также провели благотворительное мероприятие. Собрали и передали средства казахстанской неправительственной социальной организации «SOS Детская деревня». На эти деньги будут приобретены музыкальные инструменты для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дети смогут научиться играть на казахской традиционной домбре.

«Пока собран один миллион тенге. Сбор продолжается. Уверена, что эта сумма увеличится. На будущее у нас есть определенные планы. Мы хотим учить воспитанников «SOS Детской деревни» английскому языку с помощью онлайн-платформы. Также планируем посетить эту деревню и выплатить деньги учителям», – сообщила председатель клуба Джилл Бичем.

Вечер, посвященный Международному дню родного языка, представители различных этносов читали стихи на своих языках. Они отвечали на различные вопросы, касающиеся творчества Димаша. Раздавались сувениры. Исполнялись песни из репертуара Димаша.

Димаш Кудайберген около пяти лет назад дал концерт в Лондоне. Фанаты приглашают любимого певца еще раз посетить Великобританию.