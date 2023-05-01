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    Ангелина Лукас завоевала титул WBC

    1 Мая 2023, 09:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО) выступила на вечере бокса в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Лукас провела бой с мексиканкой Аной Аррасолой (28-16-3, 14 КО). Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на десять раундов по две минуты. На кону стоял вакантный титул чемпионки WBC International. Бой прошел всю отведенную дистанцию и закончился победой Лукас решением судей.

    Таким образом, Ангелина Лукас одержала четвертую победу на профи-ринге, а Ана Аррасола потерпела уже семнадцатое поражение в карьере.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
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