Ангелина Лукас выиграла бой c нокдауном за титул чемпионки мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (4-0, 2 КО) выступила на вечере бокса в Стамбуле и успешно защитила свой чемпионский пояс, одолев соперницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Ангелина Лукас провела бой с представительницей Танзании Стумаи Муки (7-3, 0 КО). Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на восемь раундов. На кону стоял принадлежавший Ангелине Лукас титул чемпионки мира по версии UBO. Бой закончился победой казахстанки единогласным решением судей, при этом во втором африканка побывала в нокдауне.

Ангелина Лукас одержала пятую победу в профессиональной карьере и успешно защитила свой чемпионский пояс, а Стумаи Муки потерпела четвертое поражение.