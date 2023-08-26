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    Ангелина Лукас выиграла бой c нокдауном за титул чемпионки мира

    26 Августа 2023, 08:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (4-0, 2 КО) выступила на вечере бокса в Стамбуле и успешно защитила свой чемпионский пояс, одолев соперницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Ангелина Лукас провела бой с представительницей Танзании Стумаи Муки (7-3, 0 КО). Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на восемь раундов. На кону стоял принадлежавший Ангелине Лукас титул чемпионки мира по версии UBO. Бой закончился победой казахстанки единогласным решением судей, при этом во втором африканка побывала в нокдауне.

    Ангелина Лукас одержала пятую победу в профессиональной карьере и успешно защитила свой чемпионский пояс, а Стумаи Муки потерпела четвертое поражение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Видео Бокс Боевые искусства Ангелина Лукас спортсмены Казахстана
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