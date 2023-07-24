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    Ангелина Лукас проведет первую защиту титула чемпионки мира

    24 Июля 2023, 12:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксер-профессионал Ангелина Лукас проведет первую защиту титула чемпионки мира. Об этом она сообщила в социальной сети, передает МИА «Казинформ».

    «25 августа в Стамбуле у меня состоится моя первая защита титула чемпионки мира. В Казахстане в настоящее время, я единственная чемпионка мира по проффесиональному боксу и единственная в истории из женского профессионального бокса Казахстана, кто будет проводить защиту титула чемпионки мира. Также только я владею тремя титулами : UBO world Champion, WBC International, UBO International.

    И я считаю, что это наша общая заслуга меня, моей команды и моего народа. Казахстанский бокс - лучший в мире. И я очень горжусь поднимать флаг любимой Родины на международной арене. Я серьезно настроена на бой против Пауло Стумаи Муки, она дралась за титулы: WBC, WBF, UBO, PST, ABU, WBC AFRICA, её боксерский рекорд 7-3-0. Я настроена на победу и хочу показать наш казахстанский бокс. Бой запланирован на 10 раундов, у меня хороший тренировочный лагерь, качественная подготовка. Это будет мой пятый проффесиональный бой, и 4 за титул! Я стремлюсь сотворить настоящую историю и стать абсолютной чемпионкой мира! Алга Казахстан!!» - написала Ангелина Лукас в Instagram.

    В мае этого года она выиграла у представительницы Мексики Аны Арасолы бой за вакантный титул чемпионки мира по версии WBC.

    В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Ангелина поделилась своими дальнейшими планами, а также рассказала о личных отношениях, о реакции на хейтеров и о многом другом.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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