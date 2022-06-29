Ангелина Лукас показала жесткий поединок на ринге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Популярная боксерша Казахстана показала жесткий поединок с соперницей в ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас опубликовала на странице в Instagram видео своего спарринга.

«Моя работа», — подписала Лукас видео своего жесткого поединка в ринге, где также слышны указания тренера.

Напомним, что Ангелина Лукас считается самой яркой казахстанской боксершей и регулярно радует эффектными публикациями своих подписчиков, которых на данный момент насчитывается более миллиона. В профи Ангелина провела пока что один бой, в котором отпраздновала победу.





Фото:sports.kz



