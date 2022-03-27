Ангелина Лукас и Назым Кызайбай готовы выйти на ринг друг против друга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксерши Ангелина Лукас и Назым Кызайбай заявили в соцсетях о желании провести совместный бой в профи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ранее Ангелина Лукас ответила на вопрос одного из подписчиков в Instagram о потенциальном поединке в профи с Назым Кызайбай:

- Лукас — Кызайбай в профи с хорошей раскруткой боя затмит любое противостояние у нас....

— Да, я согласна. Только условие, бой не на три раунда, а на десять раундов. Настоящий профи-бой. Жду не дождусь.

Ангелина Лукас на данный момент провела один бой в профессиональной карьере: в декабре прошлого года Лукас единогласным решением судей одержала победу над представительницей Украины Светланой Василевской.

Назым Кызайбай отреагировала на намерение соотечественницы Ангелины Лукас провести их бой в профи. Она также выразила желание выйти в ринг против Лукас.

«Я готова на 12 раундов, мои условия — перед боем и после сдаем на допинг. Гоу, организуйте», — написала Назым на своей странице в Instagram в разделе «сторис».



