Ангеле Меркель вручена премия мира ЮНЕСКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) вручена премия мира Феликса Уфуэ-Буаньи, учрежденная Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Церемония вручения состоялась 8 февраля, в Ямусукро – столице Кот-д’Ивуара. В честь первого президента этой африканской страны и названа награда. Это событие совпало с 50-летием Фонда исследования мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи, на которое приглашены главы государств Африки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

О приезде Меркель в столицу Кот-д’Ивуара напоминают огромные плакаты с ее изображением. Люди на улицах Ямусукро восхищены Ангелой Меркель. «Я прочитал в газете, что она получит премию мира Феликса Уфуэ-Буаньи. Она это заслужила, потому что она – потрясающая женщина. Она многое сделала для мира», - говорит одна из местных жительниц в интервью DW. Другая собеседница добавляет: «Она действительно удивительная женщина. Мы бы хотели быть такой, как она».

«Она была настоящим лидером. Она многого достигла. Она способствовала тому, чтобы мигранты оказались в Европе, и открыла двери для многих тысяч беженцев», - хвалит Меркель еще одна горожанка.

Экс-канцлер ФРГ удостоена премии ЮНЕСКО за вклад в урегулирование кризиса, возникшего в Европе в 2015 году в связи с огромным наплывом беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана. Тогда ей хватило мужества открыть свою страну для многих тысяч беженцев. Фраза Ангелы Меркель, произнесенная 31 августа 2015 года – «Мы справимся», - вызвала одновременно и уважение, и критику в адрес тогдашнего канцлера и вошла в историю. Меркель в тот момент дала позитивный сигнал миграционной политике.

«Все члены жюри были тронуты вашим решением от 2015 года принять более миллиона беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и Эритреи», - отметил председатель жюри, лауреат Нобелевской премии мира за 2018 год Денис Муквеге за день до вручения награды. Это урок, который Меркель оставила в истории, подчеркнул Муквеге.

Генсек ЮНЕСКО Одри Азуле также отметила заслуги Ангелы Меркель: «Создавать мир означает открывать двери для тех, кто страдает. Решение жюри напоминает о том, что прием мигрантов и наше обращение с ними является главным».

Премию Феликса Уфуэ-Буаньи ежегодно присуждают с 1991 года институтам и организациям, которые внесли существенный вклад в защиту прав человека, а также в сохранение и поддержание мира. Первыми ее были удостоены борец против апартеида Нельсон Мандела и тогдашний президент ЮАР Виллем де Клерк. В числе лауреатов, которые получают 150 тысяч долларов и золотую медаль, - испанский король Хуан Карлос, бывший президент США Джимми Картер, экс-президент Франции Франсуа Олланд и другие.

Ранее сообщалось, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) объявило имя лауреата премии Нансена за 2022 год в начале октября 2022 года.



