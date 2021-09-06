Ангела Меркель выступает за начало переговоров с талибами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что диалог с радикальным исламистским движением «Талибан» необходим, чтобы продолжить эвакуацию из Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за начало переговоров с радикальным исламистским движением «Талибан» в Афганистане. Соответствующее заявление глава германского кабмина сделала в воскресенье, 5 сентября, на пресс-конференции в Хагене (Северный Рейн - Вестфалия).

«Что касается «Талибана», то, конечно, мы должны говорить с ними, потому что именно с ними сейчас приходится иметь дело», - подчеркнула Меркель.

По словам канцлера ФРГ, подобный диалог необходим, чтобы продолжить эвакуацию нуждающихся в этом афганцев.

«Мы хотим вывезти из страны людей, которые работали, в частности, на немецкие организации, связанные с развитием, и теперь чувствуют себя под угрозой», - добавила глава германского правительства.

Она подчеркнула, что подобный диалог позволит продолжить поставку гуманитарной помощи в Афганистан. При этом германский политик назвала «хорошим сигналом» тот факт, что Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая недавно был вновь открыт для полетов.

Напомним, 15 сентября боевики движения «Талибан» (организация запрещена в Казахстане) начали наступление на Кабул. Талибы также без боя взяли Джелалабад, почти без боя сдался Мазари-Шариф.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби и генерал морской пехоты Кеннет Маккензи объявил, что последний самолет с американскими военными вылетел из аэропорта Кабула.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время движение «Талибан» планирует представить новую политическую систему, по которой будет осуществляться управление Афганистаном.