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    Ангела Меркель выступает за начало переговоров с талибами

    6 Сентября 2021, 11:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что диалог с радикальным исламистским движением «Талибан» необходим, чтобы продолжить эвакуацию из Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за начало переговоров с радикальным исламистским движением «Талибан» в Афганистане. Соответствующее заявление глава германского кабмина сделала в воскресенье, 5 сентября, на пресс-конференции в Хагене (Северный Рейн - Вестфалия).

    «Что касается «Талибана», то, конечно, мы должны говорить с ними, потому что именно с ними сейчас приходится иметь дело», - подчеркнула Меркель.

    По словам канцлера ФРГ, подобный диалог необходим, чтобы продолжить эвакуацию нуждающихся в этом афганцев.

    «Мы хотим вывезти из страны людей, которые работали, в частности, на немецкие организации, связанные с развитием, и теперь чувствуют себя под угрозой», - добавила глава германского правительства.

    Она подчеркнула, что подобный диалог позволит продолжить поставку гуманитарной помощи в Афганистан. При этом германский политик назвала «хорошим сигналом» тот факт, что Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая недавно был вновь открыт для полетов.

    Напомним, 15 сентября боевики движения «Талибан» (организация запрещена в Казахстане) начали наступление на Кабул. Талибы также без боя взяли Джелалабад, почти без боя сдался Мазари-Шариф.

    Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби и генерал морской пехоты Кеннет Маккензи объявил, что последний самолет с американскими военными вылетел из аэропорта Кабула.

    Ранее сообщалось, что в ближайшее время движение «Талибан» планирует представить новую политическую систему, по которой будет осуществляться управление Афганистаном.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Афганистан Германия Мировые новости Политика Талибан
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