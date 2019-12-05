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    Ангела Меркель: Германия заинтересована в укреплении сотрудничества с Казахстаном

    5 Декабря 2019, 21:36

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Германия заинтересована в укреплении сотрудничества с нашей страной. Об этом заявила Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «С Первым Президентом Казахстана, Нурсултаном Назарбаевым, у нас сложились очень хорошие, интенсивные и откровенные отношения. Мы хотели бы продолжить их, и Ваш визит в Германию показал, что это желание присутствует у казахстанской стороны», - сказала Ангела Меркель в ходе своего выступления перед журналистами.

    Канцлер ФРГ особо подчеркнула, что многочисленные культурные и личные связи являются основой для позитивных двусторонних отношений между странами.

    «Мы приветствуем большой интерес со стороны молодого поколения казахстанцев к учебе в Германии. У нас учатся более одной тысячи студентов из Казахстана», - отметила она.

    «Мы говорили о политических реформах Президента в Казахстане, а также говорили об экономических отношениях», - сказала Ангела Меркель.

    По данным Федерального ведомства по статистике ФРГ, в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 5,9%, достигнув значения в 5,1 млрд евро.

    Канцлер ФРГ приветствовала положительное решение вопроса по экспортно-страховому агентству «Ойлер Гермес» в этом году. Благодаря этому, как считает она, в ходе визита Президента Казахстана в Германию будет подписан солидный пакет соглашений.

    Отметив заинтересованность германского бизнеса в укреплении торгово-экономического сотрудничества с нашей страной, Ангела Меркель проинформировала о том, что министр экономики ФРГ в следующем году посетит Казахстан в период Министерской конференции ВТО.

    По словам Канцлера ФРГ, в ходе переговоров с Президентом РК также были затронуты темы управления водными ресурсами, отношений с Китаем и Россией, а также прав человека.

    «Наша беседа охватила весь спектр германо-казахстанских отношений, и я с нетерпением жду продолжения наших обменов», - заключила А. Меркель.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Германия
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