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    Андрей Лукин встретился со столичными прокурорами

    6 Мая 2021, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась онлайн-встреча депутата Сената Андрея Лукина с руководством и личным составом прокуратуры г. Нур-Султан и её подразделениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    В ходе встречи депутату были представлены итоги работы городской прокуратуры за 2020 год и I квартал 2021 года. Кроме того, сенатору рассказали об обеспечении законности и правопорядка в столице.

    Интересовал депутата процесс согласования прокурорами в онлайн-режиме некоторых решений органов досудебного расследования. В ходе встречи отмечалось, что данные решения были внедрены в рамках исполнения поручений, данных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.

    Андрей Лукин подробно остановился на законотворческой деятельности Палаты, и рассказал о новых инициативах и принятых новеллах.

    «Недавно Сенат принял законопроекты, касающиеся выдачи и передачи осужденных лиц, а также взаимной правовой помощи по уголовным делам с Республикой Северная Македония. Вместе с тем, Генеральной прокуратурой прорабатывается возможность заключения подобных договоров с другими государствами», - сказал Андрей Лукин.

    Сотрудники столичной прокуратуры, в свою очередь, озвучили сенатору свои предложения по совершенствованию отдельных норм законов. Все поступившие предложения Андрей Лукин намерен тщательно изучить и использовать в своей деятельности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура Сенат
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