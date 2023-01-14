Андрей Лукин набрал наибольшее число голосов на довыборах в Сенат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ЦИК опубликовал предварительные результаты голосования на выборах депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Астаны вместо выбывшего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, выборы в Астане назначены в связи с уходом в октябре 2022 года из Сената Парламента Ахылбека Куришбаева, который был сенатором около двух лет. Накануне Глава государства прекратил полномочия Лукина как сенатора по своему списку.

Согласно предварительным данным, предоставленной избирательной комиссией города Астаны:

общее число выборщиков - 31;

число выборщиков, получивших избирательные бюллетени - 29;

число выборщиков, принявших участие в голосовании - 29.

«Голоса выборщиков распределились следующим образом: Зейнұлқабден Табиғат - 6; Әбілқайыр Сайранбек Ербатырұлы - 4; Лукин Андрей Иванович - 19; Число бюллетеней с отметкой «Против всех» - 0; Число бюллетней, признанных недействительными - 0», - говорится в сообщении ЦИК.

Кандидатом в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, набравший наибольшее число голосов выборщиков, является Андрей Лукин. За него проголосовали 65,5% выборщиков.

Как сообщалось ранее, сегодня состоялись выборы депутатов Сената Парламента РК.

В Центральной избирательной комиссии представили предварительные итоги выборов депутатов Сената.

По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК.



Фото: parlam.kz

