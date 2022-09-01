Андрей Линник досрочно сложил полномочия депутата Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Андрей Линник подал заявление о досрочном сложении полномочий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Андрей Линник подал заявление о добровольном освобождении от исполнения обязанностей. В этой связи Центральная избирательная комиссия вносит вашему вниманию рекомендации в соответствии со статьей 52 Конституции, пунктами три и восемь статьи 24 Закона «О Парламенте и статусе его депутатов» для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Андрея Линника», - сказал член Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов на пленарном заседании нижней Палаты.

Депутаты проголосовали за данное предложение и приняли решение о досрочном прекращении полномочий А. Линника.

Андрей Линник являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва с января 2021 года. Член фракции Демократической партии Казахстана «Ак жол».





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