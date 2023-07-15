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    Андрей Голубев в парном разряде сыграет в финале турнира в Зальцбурге

    15 Июля 2023, 01:15

    ЗАЛЬЦБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел полуфинальный матч на турнире парного разряда в австрийском Зальцбурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец в паре с украинским спортсменом Денисом Молчановым одержали победу над сербско-румынским дуэтом Никола Качич — Влад Виктор Корня в двух сетах с общим счетом 6:2, 7:6. Встреча продлилась один час и 21 минуту.

    За время игры дуэт Голубева и Молчанова исполнил одну подачу навылет и совершил одну двойную ошибку. Также пара выиграла 12 очков и девять геймов подряд.

    Андрей Голубев находится на 88-й позиции рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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