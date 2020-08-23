Андрей Голубев стал победителем в парном разряде турнира в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев стал победителем в парном разряде международного турнира серии ATP Challenger «L'Aquila challenger». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В дуэте с уругвайцем Ариэлем Бехаром казахстанец одержал победу над соперниками из Франции дуэтом Хьюго Гастон/ Эллиот Беншетрит. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2.