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Андрей Голубев стал победителем в парном разряде турнира в Италии

23 Августа 2020 10:38
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Андрей Голубев стал победителем в парном разряде турнира в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев стал победителем в парном разряде международного турнира серии ATP Challenger «L'Aquila challenger». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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В дуэте с уругвайцем Ариэлем Бехаром казахстанец одержал победу над соперниками из Франции дуэтом Хьюго Гастон/ Эллиот Беншетрит. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2.


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