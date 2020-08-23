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Андрей Голубев стал победителем в парном разряде турнира в Италии
23 Августа 2020 10:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев стал победителем в парном разряде международного турнира серии ATP Challenger «L'Aquila challenger». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Новости по темеСборная РК занимает третье место в группе по итогам двух дней Всемирной шахматной олимпиады GGG включили в список легенд Казахстанский скалолаз вышел в полуфинал Кубка мира
В дуэте с уругвайцем Ариэлем Бехаром казахстанец одержал победу над соперниками из Франции дуэтом Хьюго Гастон/ Эллиот Беншетрит. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2.
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